Le Diocèse de Monaco a participé aux JMJ de Lisbonne

Les Journées Mondiales de la Jeunesse ont débuté le 1er août dernier.

100 jeunes de la Principauté, au Portugal pendant 12 jours! Les JMJ de Lisbonne ont battu leur plein début août. Ces jeunes sont partis avec le Diocèse de la Principauté et Monseigneur David, Archevêque de la Principauté, qui s’est joint à l’aventure.

D’abord accueillis à Vila Viçosa, à une centaine de kilomètres de la capitale portugaise, les jeunes de Monaco ont pu rencontrer d’autres adolescents, venus notamment du Mexique. Après six jours passés sur place, tous sont partis en direction de Lisbonne. Au total, ce sont 1 800 000 jeunes issus du monde entier qui se sont retrouvés lors de la messe finale. Car le but de ces JMJ, instituées en 1985 par le Pape Jean-Paul II, est de renforcer le lien entre les jeunes et l’Église.

« Ça me met en émotion de voir ces jeunes qui sourient et arrivent à avoir une approche de la foi qui est complètement différente de ce que l’on peut vivre chez nous, où l’on a cette image de l’Église qui est un petit peu vieillissante… Ça leur a donné une force énorme, parce qu’ils vont revenir à Monaco en se disant qu’on a des jeunes autour de nous, et qu’il y a dans le monde des jeunes qui ont envie de vivre Jésus de manière simple, complètement ouverte et dans la joie. C’est vraiment important », a témoigné Ferxel Fourgon, Responsable Protocole et Communication du Diocèse de Monaco, sur Monaco Info.

Les jeunes participants ont ainsi alterné entre temps de prière et loisirs. Ils ont également pu découvrir la culture portugaise avant d’assister, le dernier jour, à la veillée et à la messe au cours desquelles le pape François leur a confié une importante mission : celle d’être, à leur tour, des missionnaires.