Le Pirate Blanc va reprendre la mer, il est encore temps de déposer vos jouets pour les enfants hospitalisés

Il lèvera l’ancre le 28 août prochain ! Nous vous donnons tous les points de collecte.

Le célèbre – et néanmoins mystérieux – Pirate Blanc prépare son voilier. Comme chaque année, il parcourra la Méditerranée pendant trois semaines, afin de collecter des jouets au profit des enfants hospitalisés.

Pour amasser le plus gros butin possible, le Pirate Blanc, fondateur de l’association Les Voiles Blanches-Bettimask, partira de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, et terminera son périple à Nice, et plus précisément à la Fondation Lenval, où seront remis les jouets.

Le Pirate Blanc, chasseur de trésors pour les enfants hospitalisés

Si vous souhaitez enrichir le trésor du Pirate Blanc et faire plaisir à un enfant, il vous suffit de déposer un jouet neuf et aux normes CE dans l’un des coffres de collecte répartis entre la France et Monaco avant le 28 août, date de départ du Pirate. Voici la liste, par ordre alphabétique :