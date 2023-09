Pourquoi ces deux ascenseurs ne fonctionneront plus pendant quelques mois ?

La Direction de l’Aménagement Urbain va procéder au remplacement deux ascenseurs publics à partir de ce lundi 18 septembre.

Quels sont les deux ascenseurs concernés ? Le premier est celui assurant la liaison entre le boulevard Hector Otto et la Moyenne Corniche et le second relie le boulevard de Belgique par la galerie du parking du Jardin Exotique, et le boulevard du Jardin Exotique, au niveau de l’entrée du parc Princesse Antoinette. Les nouveaux appareils seront mis en service respectivement à la mi-novembre 2023 et fin décembre 2023.

« Les autres ascenseurs du parking public qui relient également les boulevards de Belgique et du Jardin Exotique, à proximité de l’Ecole des Révoires, restent en fonction », assure le Gouvernement Princier, qui ajoute que ces travaux s’inscrivent dans la « démarche d’amélioration de la mobilité douce en Principauté, en favorisant les parcours piétons tout en tenant compte du confort et de la sécurité des usagers. »