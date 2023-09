Dans les sous-sols du Stade Nautique Rainier III

Ouvert depuis le mois de mai, le Stade Nautique Rainier III a accueilli 40 000 personnes cet été.

C’est une piscine emblématique, au bord du Port Hercule de Monaco. L’hiver, elle se transforme en roller station et le reste de l’année, elle permet à plusieurs dizaines milliers de locaux et d’étrangers de venir se rafraîchir dans son eau salée.

Parmi ses semblables, le bassin du Stade Nautique Rainier III fait partie des rares à ne fonctionner qu’avec l’eau de mer, puisée directement dans la Méditerranée. Une belle économie de ressources qui demande également un travail particulier, fourni par quatre techniciens dont Stéphane Ginocchi, chef d’équipe opérant dans les sous-sols du lieu.

Analyser, surveiller et nettoyer

Pour fournir une eau de mer propre et traitée, il faut d’abord la filtrer à plusieurs reprises avant la traditionnelle chloration. Pour prendre en charge les trois millions de litres nécessaires au remplissage du bassin – de la taille d’une piscine olympique – Stéphane Ginocchi peut compter sur un dédale de pièces où des machines au sifflement aigu traitent l’eau et la déverse dans la piscine.

Le responsable technique a son propre rituel : le nettoyage du bassin où le passage constant des usagers laisse quelques traces ; les prise d’analyse du taux du potentiel hydrogène (pH) et de la qualité de l’eau. Pour des piscines de cette taille, où jusqu’à 20 kilos de chlore peuvent être dissous au quotidien, l’enjeu est important. « L’objectif, c’est qu’à 7h, quand on ouvre, on ne soit pas trop haut en chlore, on ne brûle pas les gens, que quand ils arrivent ils soient vraiment en sécurité ».

Pour la première fois cette année, le Stade Nautique sera ouvert un mois de plus, jusqu’au 18 novembre 2023. Face aux fortes chaleurs qui persistent, la Mairie souhaite expérimenter cette nouvelle date de fermeture.