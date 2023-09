Le Couple Princier a inauguré la nouvelle vedette de la Police maritime de Monaco

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et Charlotte Casiraghi étaient présents aux côtés de nombreuses personnalités de la Principauté - © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Baptisée « Saint Georges », cette vedette a été inaugurée ce mercredi 27 septembre.

C’est au Port Hercule, en marge du Monaco Yacht Show, que le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont inauguré la nouvelle vedette d’intervention rapide de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire (DPMA) « Saint Georges. »

Charlotte Casiraghi, marraine de la Sûreté publique, Pierre Dartout, Ministre d’Etat, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme, l’Etat-major de la Sûreté publique et de nombreuses hautes personnalités monégasques, françaises et italiennes étaient également présents.

Cette nouvelle vedette remplace l’ancien bateau « Libecciu ». Une décision prise par le Gouvernement Princier, pour conserver à la DPMA les matériels les plus adaptés pour mener à bien ses missions, notamment en matière de secours en mer. « Saint Georges » est ainsi tout aussi mobile et rapide que « Libecciu », mais elle relève d’une technologie récente et performante.

Conçu par la société Sillinger, ce modèle Rafale 1 000, de plus de dix mètres de long et de trois mètres de large, peut accueillir jusqu’à 12 personnes à son bord, avec une vitesse de pointe de 45 nœuds.

Grâce à son agencement spécifique, plusieurs victimes peuvent y être allongées à l’arrière. Les plongeurs peuvent aussi être récupérés plus facilement, grâce à deux accès latéraux.