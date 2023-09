« Suns Collide », le nouveau titre de Matisse Jones sort ce vendredi

Le résident monégasque a brillé sur The Voice Kids et poursuit son parcours en musique.

Après être arrivé jusqu’aux portes de la finale du programme diffusé sur TF1 cet été, Matisse Jones enchaîne les projets. Le denier en date s’appelle « Suns Collide ». Il s’agit d’un morceau évoquant la fin d’un amour d’été et qui, comme le décrit le jeune artiste, « est inspiré de l’univers de la chanteuse Sia et de Lewis Capaldi ».

« À l’origine, j’avais écrit cette chanson en pensant que ce serait une ballade piano/voix. Mais lorsque je l’ai présenté à mon producteur, il a imaginé quelque chose de plus pop et dynamique », nous a-t-il confié.

Disponible sur les plateformes

Si le chanteur n’a pas prévu de vidéoclip, il est en revanche très présent sur les réseaux sociaux. « Je poste régulièrement des Tik Tok et des reels sur Instagram en me mettant en scène sur mes chansons », précise l’adolescent qui en effet a déjà posté quelques extraits de son nouveau titre. Ce dernier sera entièrement disponible dès ce vendredi 15 septembre sur les plateformes musicales (Spotify, AppleMusic, Deezer…), en attendant le prochain, un morceau aux sonorités années 80.

Illustration officielle du titre « Suns Collide » – © Matisse Jones

Qui est Matisse Jones, ce résident monégasque propulsé sur la scène de The Voice Kids ?

« J’ai décidé de me concentrer entièrement sur la musique cette année. Mon passage à The Voice Kids a été particulièrement bénéfique, j’ai rencontré de magnifiques artistes et touché un nouveau public. Cette expérience a été un tremplin qui m’a permis de prendre confiance en moi et en ma voix », conclu Matisse Jones, la tête pleine de rêves.