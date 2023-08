Pas de finale de « The Voice Kids » pour Matisse Jones

Et ce, malgré une très belle prestation du jeune résident monégasque.

C’est la fin de l’aventure « The Voice Kids » pour Matisse Jones. L’élève de seconde au lycée Albert Ier n’a malheureusement pas pu accéder à la finale de l’émission de TF1, malgré une très belle reprise de Shivers d’Ed Sheeran, saluée d’ailleurs par son coach, Patrick Fiori.

« Si tu savais, à l’intérieur, comme je suis content ! C’est ça qu’est bon ! Cette progression dans The Voice Kids, le fait d’avoir la chance de vous accompagner et d’essayer de vous donner de temps en temps des outils dont vous vous servirez plus tard, ou tout de suite. Tu as ouvert la mallette à outils et tu t’es servi de tout. Je suis fier de toi, sois fier de ce que tu viens de faire, parce que ça a démonté. Bravo », avait commenté le coach à la fin de la prestation.

Après un long moment de suspense, le verdict est finalement tombé : Patrick Fiori a choisi Lucie pour la finale. Non sans féliciter une dernière fois Matisse : « tu es allé chercher Ed Sheeran avec ton piano. Je pense que la musique, c’est ta maison et tu vas en faire pendant longtemps. Tu nous as régalés et on s’est éclatés, vraiment ! »

Nul doute que le jeune chanteur conservera tout de même de bons souvenirs de cette aventure hors du commun. Le lycéen nous avait d’ailleurs confié, il y a quelques semaines, avoir quelques projets en cours, en passe de se concrétiser.