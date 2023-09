Xavier Prache reprend la tête de la Société des Explorations de Monaco

Il succède ainsi à Gilles Bessero, désormais à la retraite.

Une page se tourne à la Société des Explorations de Monaco avec le départ à la retraite de Gilles Bessero, d’abord nommé administrateur de la Société en décembre 2018 puis directeur en février 2019.

Pour lui succéder au poste de directeur depuis vendredi 1er septembre, Xavier Prache, Commissaire des armées et précédemment chef du groupement de soutien de la base de défense de Toulon. Pour officialiser la passation de pouvoir, une cérémonie privée, en présence de Pierre Dartout, Ministre d’Etat et Président du Conseil d’Administration des Explorations de Monaco, s’est tenue lundi 4 septembre, au Musée océanographique de Monaco.

« C’est animé d’un optimisme réaliste que je prends mes fonctions, heureux à l’idée de contribuer à l’action du Souverain et de la Principauté pour la préservation durable de l’Océan, et de préparer et conduire le programme d’activités avec nos partenaires du monde entier », a déclaré Xavier Prache.