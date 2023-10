Avec la Fondation Princesse Charlène, les enfants de Sospel ont appris à assurer leur sécurité dans l’eau

Depuis juin, 400 enfants, de la maternelle à la sixième, ont profité de l’initiative « Sospel Natation Azur », lancée en 2022 entre la Fondation Princesse Charlène, la ville de Sospel et la Fédération Française de Natation.

Ce jeudi 28 septembre, plus de 50 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Sospel ont participé à leurs derniers cours de natation de la saison. En quelques mois, une dizaine de cours ont été administrés à plusieurs centaines d’enfants pour leur permettre d’acquérir les compétences minimales pour assurer leur sécurité dans l’eau.

Gareth Wittstock, Secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène, et le maire de Sospel, Jean-Mario Lorenzi, ont remis des certificats et des médailles aux élèves présents. © Fondation Princesse Charlène

En parallèle, les élèves ont passé le test « Sauv’Nage », agréé par l’Ecole Française de Natation et la FFN. En présence du frère de la Princesse Charlène et Secrétaire général de la Fondation, Gareth Wittstock, de Remi Besson, membre du Comité Directeur de la Ligue PACA de la FFN et de Jean-Mario Lorenzi, maire de Sospel, les enfants ont reçu des diplômes d’attestations de participation, des médailles de la FFN et des bonnets de bain aux couleurs de la Fondation.

Depuis juin, 400 enfants, de la maternelle à la sixième, ont profité de l’initiative « Sospel Natation Azur ». © Fondation Princesse Charlène

Pour rappel, « Sospel Natation Azur » concerne la ville de Sospel et les communes de Brail-sur-Roya et de Moulinet. Grâce à ce projet et profitant de la rénovation de la piscine de plein air sospeloise, les élèves locaux ont intégré ces cours de natation dans leur cursus scolaire.

Une exposition photo sur la Fondation Princesse Charlène de Monaco

Il complète celui intitulé « La Turbie Natation Azur » à la Piscine Municipale Princesse Charlène de La Turbie, qui en juin 2023 avait également permis à 310 enfants âgés entre 4 et 10 ans de recevoir des cours de natation selon différents paliers.