Une exposition photo sur la Fondation Princesse Charlène de Monaco

Elle est visible à la Galerie des Pêcheurs depuis le 1er septembre et jusqu’au 31 octobre 2023.

Autour de 26 photographies inédites, le public a l’occasion, depuis cette rentrée 2023, de découvrir les projets de la Fondation de la Princesse Charlène qui s’articule autour de trois programmes : l’apprentissage de la natation, la sécurité aquatique, et le sport et l’éducation.

À travers cette exposition éphémère, la fondation centrée sur la prévention de la noyade, souhaite sensibiliser les visiteurs à ses actions qui ont bénéficié, depuis plus de 10 ans, à plus d’1,2 million de personnes. Pour rappel, la noyade fait chaque année environ 236 000 victimes à travers le monde. Particulièrement en France, 598 personnes ont été victimes de noyades entre le 1er juin et le 2 août 2023. Un nombre toujours élevé mais qui décroit d’année en année.