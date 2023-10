Betclic Elite : L’AS Monaco Basket poursuit sa belle série

Matthew Strazel et les Monégasques ont souffert mais se sont imposés (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont imposés à Cholet (69-75) et signent une sixième victoire en six matchs de championnat.

Les hommes de Sasa Obradovic ont souffert. Mais ils sont parvenus à s’offrir un nouveau succès en championnat. Menés de six points (62-56) à l’approche du money-time, les coéquipiers de Mike James (10 points) ont dû s’employer pour renverser des locaux séduisants et longtemps dans la course.

Mais dans le sillage d’un Petr Cornelie (18 points) inspiré, les Monégasques ont fait preuve d’un grand caractère et d’une belle adresse pour infliger un 19-7 à Cholet dans les six dernières minutes.

Les regards tournés vers l’Euroleague

« Cette victoire, il a vraiment fallu aller la chercher. Bravo à Cholet. Ils ont fait un gros match, a reconnu Yakuba Ouattara à l’issue de la rencontre.

Betclic Elite : L’AS Monaco Basket poursuit son sans-faute

De notre côté, on a été inconsistants sur notre performance. A la fin du match, on a su élever notre niveau et aller gagner. On est toujours invaincus, mais la saison est un marathon. On doit se réveiller et être prêts pour les prochaines rencontres. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, vendredi 13 octobre face à la Virtus Bologne en Euroleague, avec l’objectif de décrocher un premier succès dans la compétition.