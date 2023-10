Clap de fin pour la deuxième édition d’Elevate Monte-Carlo

Zsolt Szemerszky, fondateur d'Elevate, Maro Engel, pilote de course Mercedes AMG et Klaus Lovgreen copropriétaire de l'événement devant la voiture Mercedes Project Mondo G x Moncler, exposée pendant la durée de l'événement. © Elevate

L’événement s’est tenu du 17 au 19 octobre 2023 au Grimaldi Forum.

Ce second rendez-vous était une nouvelle fois porté sur l’exploration spatiale et a notamment mis l’accès sur le développement durable dans le milieu.

La conférence, qui s’est déroulée au Grimaldi Forum, a rassemblé des acteurs clés de l’industrie, des experts, créant ainsi une plateforme pour le partage des connaissances, la réflexion, le réseautage et la collaboration. L’occasion notamment d’explorer les avancées, les défis et les opportunités dans le domaine de l’exploration et de la technologie spatiales.

Elevate Monte-Carlo a accueilli de nombreuses conférences. © Elevate

Tout au long de l’événement, des astronautes, des scientifiques, des entrepreneurs et des responsables gouvernementaux sont venus s’exprimer lors de nombreuses conférences.

Madagascar débarque au Grimaldi Forum en comédie musicale