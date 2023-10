De grandes personnalités réunies pour le premier Forum Peace and Sport en Arabie Saoudite

La White Card a été brandi en clôture du Forum (Photo © Peace and Sport)

Le Forum Peace and Sport Middle-East, organisé par le Comité olympique et paralympique saoudien, est une plateforme de premier plan pour le dialogue sur la paix par le sport.

Il a rassemblé des décideurs, des champions de la paix et des experts autour du thème « Le sport est une réponse pour la paix », en présence du Prince Albert II.

« Je partage la conviction que le sport a une vocation unique et extraordinaire : rassembler autour d’une cause commune, permettre aux communautés déchirées de renouer des liens et aider la résilience des populations, a confié le Souverain.

Mettre les valeurs du sport au service d’une paix durable et en faire un moteur d’intégration sociale des plus défavorisés est certainement l’une des plus belles causes que l’homme puisse défendre. »

Joël Bouzou aux côtés du Prince Albert II (Photo © Peace and Sport)

L’un des moments forts des débats a été la présence de stars du football engagées en faveur de la coexistence et de l’inclusion par le biais du sport comme Nadia Nadim, championne de la paix de l’année 2023, Didier Drogba, vice-président de Peace and Sport, et Sadio Mané, international sénégalais.

Le forum s’est concentré sur quatre piliers centraux : le soutien à l’engagement social des athlètes, la maximisation de l’impact social des événements sportifs, la création de coalitions pour favoriser les meilleures pratiques et la promotion de la campagne.

Les nouveaux Champions de la Paix d’Arabie Saoudite intronisés

« Nous partageons une vision du sport comme un outil juste et universel. Un atout fantastique pour instaurer une culture de paix et de bien-être collectif par le dialogue, a déclaré Joël Bouzou, président-fondateur de Peace and Sport, dans un communiqué. Il ne s’agit pas simplement d’affirmer une conviction, il s’agit de démontrer, par des preuves concrètes. »

La cérémonie des Peace and Sports Awards a clôturé l’événement à travers la promotion des meilleures pratiques du sport comme outil en faveur de la paix.

Sadio Mané (Al Nassr), premier lauréat du Prix Socrates, récompensant les footballeurs les plus engagés pour la société à travers des actions de solidarité, a confié qu’il avait été « très heureux » lorsque qu’il a reçu le Prix Socrates, « non pas pour le trophée lui-même », mais parce qu’il a réalisé « l’ampleur de l’impact » de ses actions sur sa communauté.

Le Prince Albert II a fait le déplacement en Arabie Saoudite pour assister au Forum (Photo © Peace and Sport)

La cérémonie s’est terminée par l’intronisation de nouveaux Champions de la Paix d’Arabie Saoudite qui diffuseront le message de la Paix par le Sport dans le Royaume et par une de la paix par le sport.

Voici la liste complète des lauréats : Initiative de paix par le sport de l’année : Fondation Zalmi (Pakistan), Fondation Georges Malaika (République Démocratique du Congo) Initiative de sport de combat de l’année : World Taekwondo, Prix Spécial du Jury : Gamers Without Borders (Royaume d’Arabie Saoudite) Championne de la Paix de l’année : Nadia Nadim (Danemark).

Jean-Jérôme Perrin-Mortier : « L’Arabie Saoudite a fait du sport un pilier de développement »

« Les valeurs de respect, de coopération et de fair-play ancrées dans le sport font sans aucun doute partie du concept de paix et d’engagement positif afin de parvenir à un langage commun qui nous unit dans diverses parties du monde » a clôturé le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal.