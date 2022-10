L’international sénégalais a reçu ce lundi le premier Prix Socrates, imaginé par le groupe L’Équipe, Peace and Sport et la famille de l’ancien capitaine de l’équipe du Brésil et récompensant les joueuses et joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

Au cours d’une cérémonie qui a vu Karim Benzema remporter son premier Ballon d’Or, le tout premier Prix Socrates a été décerné à l’attaquant du Bayern Munich, Sadio Mané. Le Sénégalais a reçu le trophée des mains de Rai, frère de la légende brésilienne.

« Je suis vraiment très content d’être là et, parfois, je suis peut-être un peu timide, mais en tout cas je suis très content de pouvoir faire ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi et pour que la vie s’améliore » a-t-il réagi, trophée entre les mains.

En plus de cette distinction, Sadio Mané a également terminé à la deuxième place du Ballon d’Or, récompensant sa magnifique saison 2021-2022 avec Liverpool.