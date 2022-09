Dans le cadre de la cérémonie du Ballon d’Or, le groupe L’Équipe, Peace and Sport et la famille de l’ancien capitaine de l’équipe du Brésil lancent le Prix Sócrates, pour la création d’une récompense sociétale.

Inspiré de l’incroyable parcours du médecin et grand joueur du football brésilien Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, le Prix Sócrates permettra d’identifier les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés.

Ce prix viendra enrichir le palmarès de la plus prestigieuse des récompenses individuelles au monde, le Ballon d’Or, et aura vocation à s’installer dans la durée.

« Sócrates a toujours cru au pouvoir de mobilisation et de transformation du sport pour rendre la société plus égalitaire, a déclaré dans un communiqué Rai, président-fondateur de Gol de Letra et frère de Sócrates.

Il l’a démontré comme joueur à travers son combat pour la redémocratisation du Brésil lors de l’expérience révolutionnaire de la démocratie corinthiane. Après sa carrière, il est resté très actif pour soutenir la jeunesse brésilienne au travers de plusieurs institutions sociales. Près de onze ans après sa disparition, il reste le symbole du champion engagé pour un monde plus juste. »

Un jury de sept personnes réuni pour désigner le vainqueur

Un jury composé de sept personnes (en plus des deux membres de Peace and Sport, des deux membres de la famille Socrates et deux membres du groupe L’Equipe/France Football, une personnalité qualifiée se joindra au jury) se réunira chaque année pour désigner le vainqueur. Celui-ci sera choisi à partir de dossiers sélectionnés en amont et discuté entre les membres du jury.

Cette année, le jury est composé de Rai, ancien capitaine du PSG et de la Seleção, de Sóstenes, directeur général de la fondation Gol de letra, de Joël Bouzou et Jean-Jérôme Perrin-Mortier, président et directeur général de Peace and Sport ainsi que de Jérôme Cazadieu et Pascal Ferré, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de France Football.

« L’exposition médiatique des athlètes, et en particulier celle des footballeurs, implique d’incarner l’exemple et d’assumer une responsabilité sociétale, a affirmé Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport. La création du Prix Socrates répond à ce changement de paradigme ainsi qu’à la volonté croissante des athlètes de s’investir dans des projets visant le bien commun.»

La 66e cérémonie du Ballon d’Or, présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert, aura lieu lundi 17 octobre à 20h30 au Théâtre du Châtelet à Paris.