Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Paix de l’ONU, l’organisation internationale était présente mercredi soir au sein de l’hémicycle du Conseil national.

L’occasion pour plusieurs Champions de la Paix, notamment Venuste Niyongabo, champion olympique du 5000 m, et Fiorina Berezovsky, championne d’échecs, d’échanger avec des représentants de la jeunesse monégasque.

©Conseil national

Un Conseil national des Jeunes dont fait partie le nageur Théo Druenne, lui-même Champion de la Paix. En présence de Stéphane Valeri, président du Conseil national, Joël Bouzou, président/fondateur de Peace and Sport et Marine Grisoul, présidente de la Commission, de l’éducation, de la jeunesse et des sports, les Champions de la Paix ont fait part des différentes actions menées par l’association, en rappelant le rôle déterminant du sport pour la paix.

Les Jeux de l’Amitié, prochaine grande échéance de Peace and Sport

« La paix par le sport n’est pas seulement une croyance, nous avons régulièrement les preuves tangibles qu’elle est possible. Nos programmes de terrain ont ainsi démontré que les initiatives basées sur le sport permettent d’accélérer la transformation sociale de manière très concrète, a déclaré Jöel Bouzou.

Au Burkina Faso, au Togo, en Colombie, en Inde, au Mali, au Maroc, au Burundi et au Rwanda, la paix par le sport s’enseigne à travers notre «Peacemakers Project ». Depuis mai 2021, des milliers d’enfants bénéficient de séances de paix par le sport prêtes à l’emploi, délivrées par des centaines d’éducateurs de paix formés par Peace and Sport. »

©Conseil national

Actuellement, des représentants de Peace and Sport sont d’ailleurs présents en Colombie, à l’occasion de la 13e édition des Jeux de l’Amitié, qui se dérouleront du 23 au 25 septembre.

« Ces dernières années, la dynamique sportive vous a déjà permis de réinsérer des enfants soldats, de redonner confiance à des orphelins de guerre, de réintégrer des réfugiés, de faciliter l’accès à la scolarité, a souligné Stéphane Valeri, en s’adressant à Peace and Sport. Parallèlement, vos réussites sur le terrain ont sensibilisé les décideurs politiques et les gouvernements à voir le sport comme un réel vecteur de paix. »