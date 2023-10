Des lycéennes et lycéens de Monaco invités au Conseil national pour la Journée Internationale de la Fille

Les jeunes lycéennes et lycéens sont accueillis par Brigitte Boccone-Pagès et par de nombreuses élues monégasques - © Conseil national

Une initiative lancée il y a sept ans par l’association monégasque SheCanHeCan.

Ils seront réunis au sein de l’Hémicycle ce mercredi 11 octobre. Une vingtaine de lycéennes et lycéens de la Principauté sont invités à rencontrer la Présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, ainsi que de nombreuses élues de l’Assemblée et de la Mairie, à l’occasion de la Journée Internationale de la Fille.

Une rencontre menée pour la septième année consécutive, initiée par l’association SheCanHeCan. L’objectif est d’encourager les élèves à non seulement visiter le Conseil national, mais aussi à échanger avec les femmes élues sur leur parcours. L’association espère également permettre aux jeunes étudiantes de mieux comprendre le rôle et l’importance des femmes qui s’engagent dans la vie démocratique de leur pays.

Seront présentes, notamment, Christine Pasquier-Ciulla, Présidente de la Commission des Droits de la Famille et de l’Égalité, Isabelle Bonnal, Commissaire Général chargée de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et Céline Cottalorda, Déléguée Interministérielle pour les Droits des Femmes.

Pour rappel, la Journée Internationale de la Fille, créée en 2011 par l’ONU, vise à sensibiliser sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les jeunes filles. Cette année, le thème choisi par l’Organisation des Nations Unies est « Investir pour les Droits des Filles : Notre Leadership et Notre Bien-Être. » C’est donc autour de cette question que la matinée sera organisée.

Ce sera également l’occasion pour SheCanHeCan de présenter ses actions, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité. Créée, elle aussi, en 2011, l’association monégasque souhaite soutenir et inciter les filles à assumer des rôles de leader. Grâce à des ateliers dans les écoles, mais aussi en entreprise, des clubs de lecture parent-enfant, ou encore l’instauration de Monarègles, pour briser le tabou des menstruations et favoriser l’accès aux protections périodiques pour toutes, SheCanHeCan encourage tous les individus à remettre en question les stéréotypes afin de réaliser leur meilleur potentiel, indépendamment de leur genre.