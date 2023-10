« Ecoletopie » : quelle est cette nouvelle expérience pédagogique testée à l’école Saint Charles ?

Elle est appliquée dans une salle de classe de CM1 jusqu’aux vacances d’hiver.

Le projet est né en France, à Metz précisément, quand le centre Pompidou a invité le studio de design smarin à concevoir une classe lors de l’exposition « l’Art d’apprendre, une école des créateurs ». À cette occasion, le Nouveau Musée National de Monaco avec la DENJS ont invité, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, le studio en question pour tester cette nouvelle expérience pédagogique pour la toute première fois, dans une classe de la Principauté. Ainsi, depuis plusieurs jours, plusieurs échanges et ateliers sont proposés aux élèves de CM1 de l’école Saint Charles.

Ce dispositif est expérimenté jusqu’en février prochain – © Direction de la Communication du Gouvernement Princier / Manuel Vitali

Benjamin Laugier, responsable des publics au NMNM précise sur Monaco Info : « nous avons invité le studio smarin à intervenir en milieu scolaire sur une période assez conséquente de plusieurs mois, avec ce projet qui s’appelle Ecoletopie Les élèves vont expérimenter cet environnement de mobilier mais aussi d’activités sur les nouvelles formes de pédagogie ».

Les principaux objectifs sont la mobilisation de l’attention, l’intelligence collective, l’exercice de la sensibilité et la conscience corporelle. Comme le précise la Fondation Prince Albert II, « smarin concentre sa recherche sur l’invention d’objets qui limitent leur impact sur le corps humain et l’écosystème dans une perspective de long terme. À ce titre, chaque pièce est réalisée à partir de matériaux purs et non traités, choisis avec le plus grand soin pour leurs qualités naturelles. »