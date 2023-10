La Croix-Rouge monégasque vous fait gagner 2000 euros pour porter votre projet

L’association organise la seconde édition du Monaco Red Touch Challenge.

Cette année, le Pôle jeunesse de la CRM remet le couvert : les personnes entre 15 et 35 ans qui souhaiteraient développer un projet social ou solidaire peuvent le présenter pour le Red Touch Challenge avant le 6 février 2024.

Les projets proposés devront porter sur les thématiques de cette nouvelle édition : encourager le lien générationnel, l’environnement et l’éducation. Pour les participants, il est important de constituer une équipe même si vous êtes seul dedans ! Avec un nom d’équipe et une thématique choisie, il sera possible de déposer son projet à l’adresse mail jeunesse@croix-rouge.mc avant le 6 février prochain. À noter que des sessions de coaching seront proposées aux équipes participantes.

L’an dernier, le concours avait été remporté par MonacoMind, un projet avec l’ambition d’accompagner les personnes ayant subi un choc émotionnel. En seconde place, Lemon’Aid voulait fédérer les jeunes de Monaco autour d’un projet humanitaire en vendant de la limonade.

Un soutien financier de 2 000€

Pour espérer suivre le parcours de ces deux projets, il faut d’abord bien composer le sien :

Une présentation de l’équipe

La problématique

Les objectifs et les bénéficiaires du projet

Les résultats attendus

Le budget prévisionnel annuel

La présentation du projet doit être regroupée sur 10 slides, accompagnée d’une vidéo de 1min maximum. Avec pour objectif de convaincre le jury et remporter le chèque de 2 000€, utile pour lancer votre première action. La CRM promet aussi d’accompagner l’équipe gagnante.