L’Air League de Monaco s’apprête à recevoir deux grandes figures de l’aéronautique

Justin Hughes et Nikhil Sachdeva seront les prochains invités d'Air League Monaco - Motivational Speakers Agency / Capture d'écran Youtube

Au programme : un ancien pilote de la Royal Air Force et un expert de l’aviation durable.

Ce sont deux dates à ne pas rater à Monaco. L’Air League, fondée et présidée par le résident monégasque et milliardaire Sir Stelios Haji-Ioannou, a programmé deux dîners-conférences pour cet automne.

Après avoir reçu, en mai dernier, le Capitaine Robert Pearson, l’Air League accueillera ce 10 octobre, à 18 heures, Nikhil Sachdeva, qui œuvre au sein du cabinet de conseil international Roland Berger, en tant que Directeur et responsable mondial de l’aviation durable.

Il abordera l’importance et l’urgence de l’action climatique dans l’aérospatial et l’aviation, les potentielles solutions qui pourraient être trouvées, l’efficacité de l’électrique, ou encore le rôle que doivent désormais jouer les compagnies aériennes, mais aussi les nouveaux pilotes et ingénieurs pour accélérer la transition énergétique dans ce secteur.

Seconde date à noter : le 8 novembre, toujours à 18 heures. Cette fois-ci, l’ancien pilote Justin Hughes, qui a officié au sein des « Flèches rouges », la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, prendra la parole.

Il décrira notamment les grands moments de son impressionnante carrière internationale et prodiguera des conseils aux aspirants pilotes qui voudraient, eux aussi, se lancer dans cette belle aventure.

Si vous êtes membre de l’Air League Monaco et que vous souhaitez assister à l’une de ces conférences, il vous faudra réserver votre place par e-mail à margarita.profyri@stelios.com. Le tarif est de 30 euros pour les membres seniors et de 15 euros pour les juniors.