L’Air League de Monaco reçoit un pilote héroïque en Principauté

Cette soirée d’exception a pu se tenir grâce au soutien de la Stelios Philanthropic Foundation.

Un héros de l’aviation en Principauté ! Les membres de l’Air League de Monaco ont reçu le 3 mai dernier, au cours d’un dîner, le Capitaine Robert Pearson. Un dîner sponsorisé par la Stelios Philanthropic Foundation, créée par le résident monégasque et fondateur d’easyJet : Sir Stelios Haji-Ioannou.

Une soirée couronnée de succès, qui a fait salle comble et qui a débuté par la diffusion d’un film documentaire réalisé par Discovery Channel, consacré à l’incident lié au Vol Air Canada 143.

Un incident qui remonte au 23 juillet 1983 : ce jour-là, suite à une erreur de calcul, un Boeing 767 effectuant un vol entre Montréal, au Québec, et Edmonton, dans l’Alberta, se retrouve à court de carburant à 12 000 mètres d’altitude, au centre du Canada. L’avion a tout de même réussi à rejoindre une base aérienne militaire désaffectée à Gimli, en vol plané, pour un atterrissage forcé qui n’a fait que dix blessés légers.

Air League Monaco aide les jeunes à se lancer dans l’aéronautique

A l’origine de cette manœuvre exceptionnelle, qui a sauvé la vie de tous les passagers : le Capitaine Robert Pearson. Interviewé par le Prince Alvaro d’Orléans-Bourbon, le Capitaine a pu par la suite répondre aux différentes questions posées par le public, qui comptait notamment des étudiants du secteur aéronautique.

Etaient également présents Sir Stelios Haji-Ioannou, Joel Bouzou, président et fondateur de Peace and Sport, Ian Morrison, PDG d’Air League au Royaume-Uni, Bridget Donaldson, responsable durabilité d’Air League au Royaume-Uni, le Capitaine Mark Fraquhar, chef des opérations chez easyJet, ainsi que des représentants de l’aéroport d’Albenga : son Directeur, Clemens Toussaint, et le Général Salvatore Gagliano, manager.

Le Capitaine Pearson a profité de la soirée pour offrir quelques cadeaux à l’Air League de Monaco : un modèle en édition limitée du Boeing 767-200 d’Air Canada, ainsi qu’un livre racontant l’histoire de l’incident intitulé Freefall.