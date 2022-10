L’association a réuni une soixantaine de personnes mardi 12 octobre, à l’occasion de sa remise annuelle des prix et son cocktail.

Même si c’est un moment festif, la soirée qui se déroulait à la Fondation Stelios sur le Port Hercule, a débuté par une minute de silence en mémoire de Christopher Foyle OBE, Président et Fondateur de l’Association de Monaco décédé en août.

D’abord président d’Air League au Royaume-Uni, il a souhaité déménager dans le sud de la France pour créer Air League Monaco. Il a pu, entre autres, compter sur le soutien de Sir Stelios Haji-Ioannou (fondateur d’easyJet) et plus tard, sur le Patronage du Prince Albert II. Grâce à sa persévérance, Air League Monaco est devenue une Association d’environ 400 membres, dont plus de la moitié sont juniors !

L’organisation octroie plusieurs bourses annuelles pour promouvoir l’aviation auprès des jeunes de Monaco et des Alpes Maritimes. Mardi dernier, 20 lauréats ont reçu leur attestation des mains de l’invité spécial Joël Bouzou, Président de Peace and Sport.

LIRE AUSSI : Sir Stelios verse plus de 20 000 euros à une association spécialisée dans l’aviation

L’événement a été très appréciée par tous les membres et leurs invités, une soixantaine au total, tous désireux de soutenir cette cause qui aide les jeunes de la région à réaliser leurs rêves et à devenir pilotes de planeur ou d’avion ou ingénieurs aéronautiques.

Il s’agissait de la première remise de prix que l’association avait pu organiser depuis 2019 en raison de la situation sanitaire.