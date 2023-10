Ligue 1 : L’AS Monaco stoppée à Lille

Takumi Minamino et les Monégasques se sont inclinés à Lille (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se sont inclinés (2-0) sur la pelouse du LOSC dimanche après-midi.

Le match : 2-0

Il y a parfois des jours où la réussite n’est pas au rendez-vous.

Après trois succès consécutifs, les coéquipiers de Youssouf Fofana se sont inclinés face à une équipe lilloise solide défensivement et diablement efficaces sur ses attaques rapides en transition.

Logiquement récompensés de leurs efforts, les locaux ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Ivan Cavaleiro (1-0, 32′). En fin de première période, Bafodé Diakité a permis aux siens de doubler la mise (2-0, 42′).

Au retour des vestiaires, les hommes d’Adi Hütter se sont procurés plusieurs occasions (48′,64′, 74′ et 82′), sans parvenir à tromper la vigilance de Lucas Chevalier.

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, dimanche prochain (17h05) face au Stade brestois. Au classement, l’ASM est troisième.

Le chiffre : 2

C’est seulement la deuxième défaite des hommes d’Adi Hütter cette saison après celle face à l’OGC Nice. Les Monégasques restaient sur trois victoires consécutives.

La phrase : «»

Maghnes Akliouche : « Il y a beaucoup de déception. Le score est sévère. Ils ont été plus réalistes que nous en première mi-temps. En deuxième période, on s’est procuré des occasions mais on a manqué d’efficacité. C’est ce qui nous a fait défaut aujourd’hui. Tout n’est pas à jeter. On est désormais tourné vers le prochain match. »