Une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 est lancée

Pour prévenir l’arrivée de l’automne, une seule dose est nécessaire pour les patients.

C’est un vaccin que le Gouvernement Princier recommande fortement aux « personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes à risque de forme grave de réaliser cette vaccination afin de se protéger. » Avec l’arrivée de l’automne, une nouvelle dose de vaccin contre la Covid-19 peut ainsi être prescrite à tout monégasque, résident monégasque, assuré social de la Principauté ou enfant scolarisé à Monaco âgé de 12 ans ou plus.

Sorti des laboratoires de Pfizer et BioNTech, le Comirnaty Omicron XBB.1.5 adulte est accessible selon l’une des modalités suivantes :

Contacter le Centre Monégasque de Dépistage situé au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) par téléphone au (+377) 97.98.83.02, pour prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous auprès de son médecin généraliste au cabinet ou à domicile si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer. Se rendre dans une des pharmacies de la Principauté.

Le professionnel de santé qui procèdera à la vaccination fera remplir un questionnaire médical permettant de vérifier qu’il n’existe aucune contre-indication. À noter que pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans, l’avis du pédiatre et l’accord des

responsables légaux – en général les deux parents – ou du responsable légal unique sont requis. Le formulaire de consentement est téléchargeable sur le site « www.covid19.mc ».

Pour les personnes résidentes en établissement d’hébergement pour personnes âgées, des séances de vaccination seront directement organisées au sein de ces structures.