Une résidente monégasque va s’envoler pour l’espace aujourd’hui

Ce vendredi après-midi, Namira Salim va s’envoler pour une expérience unique dans l’espace. La résidente monégasque devrait passer quelques minutes en apesanteur.

En début de semaine, Namira Salim s’est confiée à la presse locale monégasque. Dans les colonnes de Monaco-Matin, on y apprend qu’en 2006, la signature d’un contrat va lui permettre de réaliser l’un de ses rêves : un vol dans l’espace.

Pour 200 000$, la résident de la Principauté s’offre un aller-retour à bord de la Virgin Galactic. 17 ans plus tard, Namira Salim va finalement embarquer à bord de la navette, pour un peu plus d’une heure de vol et quelques minutes d’apesanteur.

Sur X (anciennement Twitter), Virgin Galactic indique que les « préparatifs vont bon train ». Après avoir annoncé un départ à 9:00 am MDT (Moutain Time), le vol ne décollera pas avant 9h40, soit 17h50 en France et à Monaco.