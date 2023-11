La Mairie de Monaco équipe les policiers municipaux en vélos électriques

Deux vélos électriques ont été acquis par l’institution communale.

Sous l’impulsion de Jean-Luc Puyo, Conseiller Communal, Délégué à la Police Municipale, la Mairie de Monaco a récemment fait l’acquisition de deux vélos électriques à destination des policiers municipaux, qui patrouillent sur l’ensemble du territoire monégasque.

« Grâce à ces véhicules, les équipes de la Police Municipale renforcent leurs missions de proximité et peuvent intervenir dans des secteurs difficilement accessibles en véhicules motorisés mais aussi plus rapidement, sans polluer et en évitant une circulation de plus en plus dense », développe la Mairie.

La Mairie de Monaco poursuit son engagement en faveur de la Transition Énergétique

Un projet grandement évoqué durant la période pré-électorale, mis en place six mois après la cérémonie d’investiture du mardi 18 avril 2023.