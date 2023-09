La Mairie de Monaco poursuit son engagement en faveur de la Transition Énergétique

Marjorie Crovetto, Adjointe en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement et du Développement Durable, le Maire de Monaco Georges Marsan et Annabelle Jaeger- Seydoux, Directeur de la Mission pour la Transition Énergétique. © Maire de Monaco

La Mairie de Monaco avait rejoint les signataires du Pacte National pour la Transition Énergétique (PNTE) le 8 octobre 2018.

Ce mercredi 13 septembre, le Maire de Monaco Georges Marsan, accompagné de son Adjointe Marjorie Crovetto et d’Annabelle Jaeger-Seydoux, Directeur de la Mission pour la Transition Énergétique, a signé le Niveau 2 du PNTE.

La Mairie de Monaco avait rejoint les signataires du PNTE en 2018 et avait officialisé son implication en signant le Niveau 1, « dont les engagements sont toujours d’actualité 4 ans plus tard ». « À l’instar de la convention initiale, le Niveau 2 du Pacte comporte trois grands axes d’action clairement identifiés par le Gouvernement Princier : la mobilité, les déchets et l’énergie. », écrit l’Institution Communale, qui assure poursuivre activement ses actions en faveur de l’environnement :

La transformation de ses bâtiments dans le but de réduire la consommation énergétique.

Une gestion énergétique raisonnée.

Le remplacement progressif de la flotte par des véhicules 100% hybrides, électriques ou utilisant du bio- carburant.

L’installation de bornes de recharge dans la Cour d’Honneur de la Mairie.

La suppression des gobelets et bouteilles d’eau en plastique.

Le tri du papier, du carton et du plastique au sein des bureaux.

La mise en place de solutions pour les mégots à l’entrée des bâtiments communaux.

La réduction du gaspillage alimentaire et approvisionnement en produits locaux et de saison pour son Restaurant Municipal.

