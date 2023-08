Vous avez un projet pour protéger l’environnement ? Proposez-le à cet organisme de la Fondation Prince Albert II

La DIMFE prévoir de financer des projets qui débuteront entre mars et juin 2024. © Pixabay

La Fondation Prince Albert II a récemment relayé l’appel à projet de la Donors’ Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems (DIMFE) qui se clôture le 15 octobre prochain.

Comme chaque année, la DIMFE lance son appel à projets. Créée en 2021 par la FPA2, la Fondation MAVA et Aage V. Jensen Charity Foundation, la DIMFE est une initiative dédiée à la conservation et la restauration de tout écosystème d’eau douce en Méditerranée.

Ce troisième appel à projets a pour thématiques :

La conservation et restauration de la biodiversité et des écosystèmes d’eau douce

L’utilisation et gestion durables des ressources en eau

Le développement et l’implémentation de mécanismes de financement durable pour la conservation des écosystèmes d’eau douce et l’utilisation durable des ressources en eau

La DIMFE prévoit de financer les projets complets, qui prendront en compte « les aspects communautaires et culturels comme l’inclusion d’avantages socio-économiques pour les populations locales, la promotion des pratiques culturelles bénéfiques à l’environnement et le respect des dimensions d’ethnicité et de genre. »

Sur son site, nous retrouvons quelques critères importants pour votre projet :

Soutien financier de 100 000 € à 500 000 €

La contribution de DIMFE ne devrait pas, en principe, excéder 75% des ressources du budget total du projet. Si la demande de financement est supérieure à 300 000 €, 25% de co-financement (pas de contribution en nature) sont obligatoires.

Les projets doivent débuter dans entre mars et juin 2024 et avoir une durée maximale de 3 ans

En ce qui concerne l’éligibilité des projets, le comité exécutif sélectionnera ceux répondant à plusieurs critères :

Les projets doivent se situer au sein du bassin méditerranéen, sans préférence géographique.

Les projets doivent produire des résultats impactants sur le terrain.

Les projets doivent être en cohérence avec les thématiques et budget listés ci-dessus.

Les projets portés par une seule personne ne seront pas retenus.

Pour télécharger un dossier de candidature : https://www.dimfe.org/fr/deposer-un-projet