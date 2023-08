La Fondation Aleksandr Savchuk a remis 50 000 euros au Centre Scientifique de Monaco

Cette très jolie somme va aider à financer des recherches sur le cancer pédiatrique du cerveau.

C’est un pas de plus vers l’amélioration de la prise en charge du cancer chez l’enfant. Le 2 juin dernier, la Fondation Aleksandr Savchuk, qui soutient notamment l’innovation et le développement de projets en faveur de la recherche contre le cancer, a organisé une grande soirée caritative au profit du Centre Scientifique de Monaco (CSM).

La Présidente de la Fondation, Taisiya Savchuk, accompagnée de Lady Monika Bacardi, Présidente de l’Association des Amis du CSM, et du Professeur Patrick Rampal, Président du Centre, ont inauguré la soirée. Les convives ont également pu assister à un spectacle de danse réalisé par la « Ananyan Ballet Association » et à une animation musicale.

La soirée a été inaugurée par Lady Monika Bacardi, le Professeur Patrick Rampal et Taisiya Savchuk – © P. Andrukhovich / Fondation Savchuk

Mais les invités ont aussi et surtout pu rencontrer les chercheurs du CSM, visiter les laboratoires et mieux comprendre les enjeux de la recherche sur le cancer pédiatrique du cerveau, menée au Centre Scientifique par l’équipe « Cellules Souches et Tumeurs du Cerveau » du département de Biologie Médicale.

« Les travaux de recherche conduits au Centre Scientifique de Monaco sur les cancers pédiatriques sont particulièrement importants par leurs spécificités, a déclaré Taisiya Savchuk. Les progrès qu’ils peuvent permettre pour la compréhension des cancers pédiatriques vont favoriser le développement de traitements adaptés dont la portée peut avoir un impact dans le monde entier. Nous sommes particulièrement honorés de pouvoir contribuer à ces recherches et permettre aux équipes de remplir les objectifs élevés qu’elles se sont fixé et de soutenir le très haut niveau d’engagement humain et technologique du CSM. »

Le Centre Scientifique de Monaco reçoit un don généreux de 11 000 euros pour lutter contre le cancer chez l’enfant

La Fondation Aleksandr Savchuk, soutien indéfectible du CSM

Aussi, au terme de la levée de fonds organisée pendant la soirée, la Fondation a pu collecter la jolie somme de 50 000 euros, remise officiellement au CSM le 26 juillet dernier, en présence de la Direction et des chercheurs en cancérologie du CSM. Ce montant permettra de financer un projet visant à reproduire en laboratoire les événements qui ont lieu pendant le développement embryonnaire et qui conduisent à l’apparition de tumeurs du cerveau chez certains enfants.

De gauche à droite : Delphine Frappier, Secrétaire Général du CSM, le Professeur Patrick Rampal, Taisiya Savchuk, le Dr Vincent Picco, responsable de l’équipe « Cellules Souches et Tumeurs du Cerveau » du CSM et le Professeur Denis Allemand, Directeur Scientifique du CSM – © T. Apparu / CSM

Grâce à ce généreux don, les étapes actuelles de la maturation du projet pourront être sécurisées et accélérées. A terme, les équipes du CSM espèrent développer de nouvelles approches thérapeutiques et mettre en œuvre des études pré-cliniques nécessaires à l’amélioration de la prise en charge des cancers des enfants.

Ce n’est pas la première fois que la Fondation Aleksandr Savchuk soutient le CSM. L’organisme avait par exemple participé au financement d’un microscope ultra pointu pour mieux détecter la maladie en 2020. L’an dernier, il avait également organisé une grande collecte au profit de l’Ukraine.