Le sac de Flavio Briatore arraché en pleine journée dans le centre de Milan

Les faits se sont produits via Cordusio, dans le quartier de Piazza Affari - © Flavio Briatore via Facebook

Excédé, l’homme d’affaires et résident monégasque a qualifié la ville italienne de « capitale du crime ».

C’est Flavio Briatore lui-même qui a confié ce qui lui était arrivé sur les réseaux sociaux. Il a été victime, jeudi dernier vers 11 heures, d’un vol. Comme il l’indique dans une vidéo postée sur Instagram, le malfrat se trouvait à bord d’un scooter électrique. « Comment est-il possible qu’un tel crime puisse se produire en plein jour, en plein centre-ville ? Milan est en train de devenir la capitale du crime du nord de l’Italie », peste le célèbre entrepreneur italien, connu en Principauté notamment pour être le propriétaire des marques Billionaire, Twiga ou encore Cipriani.

« Mon chauffeur m’attendait devant la voiture et, pendant qu’il était au téléphone, j’avais rendez-vous pour un café. Un homme non européen arrive sur un scooter, ouvre la porte, prend mon sac à dos et s’enfuit. Le conducteur le remarque mais le voleur a un avantage de 5 à 6 mètres. Heureusement dans le quartier, il y avait un capitaine de la police à qui je serai éternellement reconnaissant, qui a vu la scène et qui a arrêté le fuyard. Il a récupéré le sac à dos et l’a rendu au chauffeur. J’avais tout là-dedans, mes documents y compris mon passeport. S’il me l’avait volé, j’aurais dû renoncer au voyage de demain », a poursuivi le septuagénaire.

Parce que ce genre de témoignages dénonçant l’insécurité de la ville semblent se multiplier à Milan, Flavio Briatore s’adresse au maire Giuseppe Sala : « agissez, parce que les gens ont peur, même moi qui n’ai jamais eu peur, je ferai plus attention quand je serai à Milan ».