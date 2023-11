Lo zaino di Flavio Briatore rubato in pieno centro a Milano alle 11 di mattina

Il furto è avvenuto in via Cordusio, nel quartiere di Piazza Affari - © Flavio Briatore su Facebook

Agitato, l’imprenditore residente monegasco ha definito Milano una “città pericolosa”.

È stato lo stesso Flavio Briatore a raccontare sui social quanto gli era accaduto. Giovedì scorso, intorno alle 11, è stato vittima di un furto. Come ha spiegato in una storia di Instagram, il ladro è arrivato su un monopattino. “Non è una roba da matti che in via Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina?”, si è infuriato il famoso imprenditore italiano, noto nel Principato per essere il proprietario del Billionaire, del Twiga e del Cipriani.

L’autista, che lo aspettava in macchina mentre lui era a un appuntamento, “scende dalla macchina mentre era al telefono, arriva con un monopattino un extracomunitario che apre la portiera prende lo zainetto e fugge. Per fortuna che nella zona c’era un capitano della Guardia di Finanza lì per altri motivi, vede la scena, corre e blocca questo ragazzo. Recupera il mio zainetto, e io gli sarò riconoscente sempre, e lo riconsegna al mio autista”. L’imprenditore continua spiegando che nello zaino aveva tutto: “avrei dovuto rinunciare al mio viaggio di domani perché non avrei più il passaporto”

Dato che a Milano le segnalazioni sulla mancanza di sicurezza in città sembrano ormai moltiplicarsi, Flavio Briatore si è rivolto al sindaco Giuseppe Sala: “datevi una mossa e cercate di sistemarla perché così la gente ha paura. E anche io farò molta più attenzione perché so che è una città pericolosa”.