Les prix de l’immobilier de luxe affichent une légère baisse à Monaco

La Principauté compte de nombreuses réalisations prestigieuses et onéreuses, comme la Tour Odéon - © Tour Odéon

C’est ce qu’affirme le dernier Prime Global Cities Index.

Alors que la tendance est à la hausse des prix sur le marché immobilier, il semblerait que ceux des propriétés de luxe en Principauté connaissent, au contraire, une légère baisse.

Dans son dernier rapport, l’organisme Knight Frank s’est penché sur 46 villes différentes, dont la Principauté de Monaco, et a étudié l’évolution des prix immobilier sur les propriétés de luxe au cours du troisième quadrimestre 2023.

Si, pour 31 villes, la tendance est à la hausse, avec Manille, Dubaï et Shanghai en tête*, Monaco, pour sa part, est classé 32e et est le premier lieu à avoir vu ses prix baisser. En l’espèce, cette diminution, très légère, est de 0,8% au cours des 12 derniers mois et de 0,4% au cours du dernier semestre. Singapour, Genève, Londres, Hong Kong ou encore Los Angeles suivent cette même décroissance.

« Avec une inflation qui tend à ralentir, et les taux d’intérêt gérés en grande partie par les banques centrales, la demande de propriétés résidentielles a augmenté sur de nombreux marchés, précise le rapport. Cela étant, cette relance de la demande est fragile et pourrait être repoussée si l’inflation repartait soudainement. Un redressement durable de la demande et des prix n’arrivera que lorsque les taux commenceront à redescendre, ce qui n’aura vraisemblablement pas lieu avant mi-2024. »

*Avec une augmentation de respectivement 21,2%, 15,9% et 10,4% sur un an