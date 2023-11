Ligue 1 : Monaco prêt à relever le défi du PSG ?

Les Monégasques s'apprêtent à disputer un choc au sommet face au PSG (Photo © AS Monaco)

Après avoir arraché un nul (0-0) au Havre lors de son dernier match grâce aux exploits de Philipp Köhn dans les buts, l’AS Monaco aura à cœur de renouer avec la victoire face au Paris Saint-Germain ce week-end.

Dans un match opposant l’ASM, troisième, au PSG, leader du classement, tous les regards seront tournés vers le Parc des Princes vendredi soir pour savoir qui l’emportera dans ce choc au sommet.

Si les Monégasques savent qu’ils devront évoluer à un niveau proche de leur meilleur niveau pour venir à bout de l’équipe de Luis Enrique, Adi Hütter s’est montré confiant à l’approche de cette rencontre, où les deux équipes devront gérer leur effectif avec discernement après une trêve internationale éprouvante.

AS Monaco : Le deuxième Open Training de la saison a conquis les fans

« Nous n’allons pas changer notre style de jeu, même si c’est Paris, le leader et le favori pour le titre. Ils sont très dangereux car ils ont déjà marqué 29 buts, contre 25 pour nous, ce qui n’est pas si mal. Et ils restent sur cinq victoires consécutives, donc ce sera certainement un match ouvert pour les deux équipes, a expliqué le coach monégasque en conférence de presse.

C’est une équipe qui a la possession, mais qui se déplace aussi très rapidement dans les transitions. Nous ne voulons pas trahir nos principes dans ce match, nous n’avons pas peur même si c’est la meilleure équipe de Ligue 1. Je sais que nous pouvons gagner ce match.

Mohammed Salisu et Vanderson espérés

Nous n’étions qu’une dizaine ce matin à l’entraînement. Tous les autres internationaux sont restés ou vont arriver à Paris et nous rejoindront demain midi. C’est vrai que jouer le vendredi après cette trêve est un peu spécial, mais c’est la même situation pour le Paris Saint-Germain. J’espère que certains joueurs comme Guillermo Maripan, qui a joué hier, et Folarin Balogun, qui a joué lundi aux Etats-Unis, ne seront pas trop fatigués après leur long voyage. »

Hutter a ensuite annoncé que Mohammed Salisu et Vanderson seraient disponibles pour la sélection, ce qui est un énorme encouragement pour l’équipe et lui donne des options supplémentaires, qu’ils soient titulaires ou qu’ils sortent du banc. Hütter a également évoqué l’absence de Youssouf Fofana, suspendu, qui s’était illustré en équipe de France. Il a précisé que Denis Zakaria, Mohamed Camara, Eliot Matazo et Edan Diop étaient prêts à prendre la relève.

« J’ai l’AS Monaco dans le cœur » : Mattia Rossi

Le tacticien autrichien a également fait part de sa joie de croiser pour la première fois Luis Enrique. « C’est un grand entraîneur, qui a eu beaucoup de succès avec le FC Barcelone, notamment en Ligue des champions, mais aussi avec l’équipe nationale espagnole. Il a un grand style de jeu avec une forte possession de balle, mais aussi des transitions rapides. J’ai hâte de le rencontrer, mais vendredi, nous serons adversaires, a déclaré Adi Hütter.

Un autre point important à considérer est la façon dont l’ASM va s’y prendre pour arrêter l’intenable Kylian Mbappé, ce qui est souvent plus facile à dire qu’à faire, en raison de sa capacité à changer le cours d’un match en un instant avec un moment de pure magie. Interrogé à ce sujet, Hütter a répondu que l’ASM devra travailler collectivement pour neutraliser non seulement Mbappé, mais aussi des joueurs comme Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, si elle veut tenir le PSG à distance.

Le décor est donc planté pour ce choc entre deux géants du football français, où Monaco tentera de revenir à égalité de points avec le PSG en cas de victoire, et où l’on assistera à un match passionnant entre deux équipes déterminées à rester fidèles à leur philosophie dans leur quête de suprématie.

La forme du moment

AS Monaco (V, V, D, V, N)

Le Havre 0-0 Monaco

Monaco 2-0 Brest

LOSC 2-0 Monaco

Monaco 2-1 Metz

Reims 1-3 Monaco

PSG (V, V, V, D, V)

Reims 0-3 PSG

AC Milan 2-1 PSG

PSG 3-0 Montpellier

Brest 2-3 PSG

PSG 3-0 AC Milan