AS Monaco : Le deuxième Open Training de la saison a conquis les fans

Le deuxième Open Training de la saison s’est tenu mercredi 1er novembre au Centre de Performance de La Turbie.

Un deuxième entraînement ouvert au public cette saison, qui s’est tenu à guichets fermés. Près de 400 supporters ont en effet répondu à l’invitation, dont de nombreux enfants accompagnés par leurs parents en ce jour férié.

Bouba et la caravane du Kids Tour étaient également sur place, au milieu des nombreuses animations proposées par le club. Un entraînement qui s’est terminée par une grande séance de dédicaces avec les joueurs.

« C’est une belle initiative. On apprécie cette proximité avec nos supporters et surtout les plus jeunes afin de leur faire aimer l’AS Monaco du mieux qu’on peut, a confié Youssouf Fofana à la fin de la séance. Ce sont des événements que l’on prend avec beaucoup de sourire. »

