PIB 2022 : Une belle croissance à nouveau enregistrée en Principauté

Le Produit Intérieur Brut monégasque s’élève à plus de 8 milliards d’euros.

Une croissance à deux chiffres. Ce vendredi 10 novembre, l’Institut Monégasque de la Statistique et des études économiques (IMSEE) a publié son rapport du PIB 2022 de la Principauté.

Après une forte reprise économique l’an dernier, Monaco se démarque encore une fois avec un Produit Intérieur Brut à 8,34 milliards d’euros, contre 7,29 milliards en 2021. Ce qui signifie que, corrigé de l’inflation, ce PIB a augmenté de 11,1% en un an.

A noter qu’entre 2020 et 2021, il avait déjà progressé de 21,9% et que sur les dix dernières années, le PIB enregistre un taux de croissance annuel moyen de 4,6%.

Plus en détails, les trois principaux secteurs en termes de PIB, sur les douze Grands Secteurs d’Activité (GSA), restent inchangés. Près de la moitié de la richesse créée en Principauté en 2022 (49,1 %) provient des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, des Activités financières et d’assurance et du Commerce de gros.

Dix des GSA ont d’ailleurs progressé par rapport à l’année précédente et onze d’entre eux sont supérieurs à leur niveau d’avant-crise.

Le PIB « per capita » a lui aussi enregistré une belle progression avec une croissance réelle de 8,2% cette année, ce qui le porte à 91 353 euros. Le PIB par salarié, pour sa part, a augmenté de 6,8% en volume, et s’élève ainsi à 137 831 euros.