Tous les secteurs ne sont toutefois pas sur le même pied d’égalité. Certains s’en sortent mieux que d’autres.

Une bonne nouvelle pour l’économie monégasque. Après la difficile année 2020, impactée par la crise sanitaire, le PIB de 2021 a dépassé le niveau qu’il avait en 2019. Selon la dernière étude de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE), le PIB 2021 atteint 7,27 milliards d’euros lorsqu’il n’était que de 6,6 milliards en 2019, soit une augmentation de 5,8% par rapport à 2019.

Ces bons résultats diffèrent selon les secteurs. Si les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, les activités financières et d’assurance et le commerce de gros se portent très bien, l’hébergement et la restauration peinent encore à retrouver leur niveau d’avant covid.

Jean Castellini, Ministre des Finances et de l’Economie a accueilli ces chiffres avec fierté.

« Nous voyons que non seulement le rebond est spectaculaire par rapport à l’année 2020, […] mais que même par rapport à 2019, qui était une très bonne année, le PIB est en augmentation significative » a indiqué le Ministre au micro de Monaco Info.

Il a également qualifié Monaco de « pays prospère » avec « des finances publiques saines, une économie qui redémarre et des pouvoirs publics aux côtés des acteurs économiques. Nous ne pouvons que nous en féliciter. »