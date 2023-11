Salon des métiers : la Compagnie des Autobus de Monaco recherche des futurs conducteurs de bus

Une journée de recrutement pour les métiers des transports publics urbains est organisée à Nice ce jeudi 30 novembre. 130 postes seront à pourvoir et la Compagnie des Autobus de Monaco sera de la partie.

Après une première édition à Mulhouse, l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) se rend à Nice dans le cadre de sa campagne d’attractivité : « Faites bouger les lignes ». Étant affiliée à l’UTP, la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) sera représentée sur place, aux côtés du réseau Lignes d’Azur et de Keolis Menton Riviera. Rendez-vous au Musée National du Sport au 6, allée Camille Muffat – Stade Allianz Riviera, de 9h à 15h.

« L’objectif est de présenter notre société et surtout d’organiser une rencontre mutuelle dans un salon spécifique où sont uniquement recherchés des métiers dans le transport, en plus d’une prise de contact pour des opportunités dans un futur proche », nous explique Marie-Agnès de Rechniewski, responsable Ressources Humaines au sein de la CAM, qui ajoute qu’au plan large, le réseau monégasque rechercherait « une trentaine de personnes ». Des chauffeurs mais pas seulement : mécaniciens, électrotechniciens et profils administratifs sont également les bienvenus.

À quoi ressemble la journée d’un conducteur de bus à Monaco ?

« Le besoin de recrutement n’est pas immédiat, nous recherchons des profils avec, à l’horizon, la fin de premier trimestre 2024 », développe Sébastien Massiani, responsable Logistique et Exploitation, qui se rendra à Nice ce jeudi. L’occasion pour la CAM de recueillir plusieurs CV tout en spécifiant les quelques « caractéristiques du réseau monégasque ». « Il y a une certaine qualité d’accueil attendue à Monaco », conclut le responsable.