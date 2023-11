VIH : Faites-vous dépister gratuitement au stade Louis II ce mercredi

Le dépistage est anonyme et gratuit et divulgue un résultat immédiat - © Fight Aids Monaco

L’association Fight Aids Monaco revient avec l’opération « Test in the City ».

Quelques minutes seulement seront nécessaires pour savoir si vous êtes porteur ou non du VIH. Comment ça marche ? Via le test TROD*, une goutte de sang est prélevée au bout de votre doigt avant d’être mise en contact avec des solutions réactives qui permettront de détecter ou non la présence d’anticorps dirigés contre le VIH.

À noter cependant, un délai de trois mois doit s’être écoulé après la possible contamination afin que le test soit totalement fiable. Cette journée entière de dépistage se tiendra pour la première fois au Stade Louis II. En effet l’opération avait habituellement lieu devant le centre commercial de Fontvieille.

Fight Aids Monaco : reconstruire et resocialiser les personnes atteintes du VIH

Toujours dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le sida, une autre date est à retenir : le vendredi 1er décembre. Au Musée océanographique, aura lieu le déploiement des courtepointes en hommage aux personnes décédées des conséquences du sida. Cet évènement est ouvert au public et débutera à 13 heures.

*Test Rapide à Orientation de Diagnostic

Infos pratiques…