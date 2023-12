Betclic Élite : L’AS Monaco Basket confirme sa place au sommet

Mike James et les Monégasques sont sur le toit du championnat (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont imposés (84-62) dimanche soir face au Paris Basketball dans le choc au sommet de cette 14e journée.

Les hommes de Sasa Obradovic ont une nouvelle fois enflammé Gaston-Médecin. Face au Paris Basketball, leur premier poursuivant au classement, les coéquipiers de Mike James (22 points) ont fait parler leur supériorité tout au long du match, pour signer une treizième victoire en quatorze matchs.

Largement devant à l’issue de premier quart-temps (23-9), les Monégasques ont mené tout au long de la rencontre, dans le sillage notamment de Jaron Blossomgame (14 points, 6 rebonds) qui a parfaitement bien secondé Mike James.

L’écrasante supériorité de Monaco en championnat

« C’était une victoire importante pour nous, pour avancer, pour conforter la première place et ne pas les laisser se rapprocher. On voulait montrer qu’il y a un niveau entre eux et nous, c’était l’objectif, a confié Matthew Strazel.

On va avoir un calendrier chargé, donc c’est bien de prendre ce genre de matches maintenant. On a démarré avec une bonne énergie et l’expulsion de Jordan Loyd (26′) nous a donnés du peps, c’était presque spontané. Après la sortie de Jordan, le public a fait beaucoup de bruit à chaque action offensive et défensive. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, mardi soir (20h30) face au Partizan Belgrade en Euroleague.