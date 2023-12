On a testé pour vous : les cours du piano avec la meilleure vue de Monaco

Cette jeune passionnée originaire de Moscou dispense les cours depuis chez elle, en présentiel ou à distance, et peut également se déplacer à domicile si vous habitez la Principauté.

« Do mi sol do do sol mi do », les fans de Disney connaissent bien la célèbre mélodie chantée par nos chatons préférés. Comme nous le disent si bien les Aristochats, c’est par « des gammes et des arpèges » qu’il faut commencer au piano, et c’est comme cela que Ksenya Bakhtina vous propose d’entamer l’heure de cours qui se déroule généralement dans son studio installé chez elle, dans un charmant appartement décoré avec goût et sobriété. Aucune fioriture n’est nécessaire en effet lorsque l’on jouit d’une vue aussi époustouflante sur le Port et le Palais Princier de Monaco.

C’est d’ailleurs face à la baie vitrée que Ksenya a placé son élégant piano blanc. En s’appuyant sur les exercices de Charles-Louis Hanon, la musicienne évalue votre niveau, et corrige si besoin votre doigté et votre posture. Une vingtaine de minutes plus tard, on révise la lecture des notes et on apprend à jouer en lisant la partition. Pas besoin donc de suivre des cours de solfège en parallèle, Ksenya vous apprend les fondamentaux de la clé de Sol et la clé de Fa.

Ksenya Bakhtina donne des cours en ligne depuis Monaco vers Sydney, Prague, Vienne, Zurich ou encore Moscou – Ksenya Bakhtina © Monaco Tribune

« Cela doit rester du plaisir »

Place ensuite au plaisir pur, celui d’un morceau à déchiffrer puis à jouer les yeux fermer. Et là, libre à vous de proposer ce qu’il vous plaît en matière de registre. « Je suggère en ce moment des chansons de Noël, mais l’élève peut me confier ses goûts, s’il aime plutôt les airs romantiques… Dans tous les cas, cela doit rester du plaisir », insiste la professeure qui préconise deux sessions de cours dans la semaine pour s’assurer une belle progression.

À 29 ans, Ksenya Bakhtina ne manque pas d’expérience. Ayant commencé le piano à l’âge de sept ans, cela fait déjà plus de 10 années qu’elle enseigne, principalement en Russie, son pays natal. Entre-temps, la jeune femme a accumulé de nombreux diplômes, toujours avec la plus haute mention, et participé à de nombreux concerts dans les lieux les plus prestigieux de Moscou. Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre pour elle en Principauté, où elle est arrivée un peu par hasard, il y a un an. « C’est une élève qui m’a invitée à venir à Nice pour deux semaines de cours intensifs après un an de cours en ligne. À cette occasion, j’ai découvert la Riviera française et Monaco, et j’ai rencontré mon compagnon de vie, tout a été pour moi une évidence ici, je me sens chez moi après avoir voyagé à travers 26 pays différents ».

Doucement, elle trouve son rythme et aime partager des moments de musiques et d’art avec ses élèves. « J’adore les ballets », glisse-t-elle dans un sourire. « Monaco est un endroit spécial, je me sens en sécurité ici, le climat est fabuleux et le cadre de vie des plus agréables. Je rencontre des personnes intéressantes et bienveillantes avec moi et puis, la cuisine méditerranéenne, quel délice ! » Sa présence est une aubaine pour les mélomanes de la Principauté qui pourront d’ailleurs croiser Ksenya Bakhtina à La Maison de France prochainement. Une collaboration se prépare…

Infos pratiques :

Tarifs : 70 euros l’heure dans son studio / 80 euros à domicile

Contact : ksenya.bakhtina@gmail.com / + 337 49 94 77 08