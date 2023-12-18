Мы попробовали: уроки игры на фортепиано с лучшим видом в Монако

Молодая и увлечённая своим делом пианистка из Москвы Ксения Бахтина дает уроки игры на фортепиано в своей уютной студии, очно или дистанционно, а для жителей Княжества — на дому.

«До, ми, соль, до, до, соль, ми, до» — поклонникам Disney наверняка знакома известная мелодия, которую напевают наши любимые герои «Котов-аристократов». По их меткому выражению, «каждый музыкант прекрасно знает, что нужно играть и гаммы, и арпеджио», — именно так Ксения Бахтина предлагает ученикам начать часовой урок у себя дома, в интерьере, оформленном со вкусом и элегантностью. Никакие излишества не нужны, когда перед вами открывается захватывающий вид на порт и Княжеский дворец Монако.

Ксения поставила свое элегантное белое пианино прямо перед эркером. Используя упражнения Шарля Луи Ганона в качестве руководства, музыкант оценивает уровень студента и, если необходимо, корректирует аппликатуру и осанку. Через двадцать минут мы повторяем ноты и учимся играть, читая партитуру. Нет необходимости параллельно посещать занятия по сольфеджио — Ксения научит вас основам игры в скрипичном и басовом ключе.

Ксения Бахтина дает онлайн-уроки из Монако в Сиднее, Праге, Вене, Цюрихе и Москве — Ксения Бахтина © Monaco Tribune

«В первую очередь, уроки должны приносить удовольствие!»

А потом приходит чистое наслаждение, когда вы расшифровываете произведение и играете его с закрытыми глазами. На первом занятии ученик может поделиться о своих предпочтениях в музыке. «Сейчас я предлагаю рождественские песни, но ученики могут предложить свои любимые композиции, если им больше нравятся романтические мелодии… В первую очередь, уроки должны приносить удовольствие», — подчёркивает наставница, которая рекомендует проводить два урока в неделю для должного прогресса.

Всего в 29 лет Ксения Бахтина обладает впечатляющим профессиональным багажом. Впервые сев за фортепиано в возрасте семи лет, она преподаёт уже более 10 лет, в основном, в России. За это время молодая женщина получила множество дипломов с отличием и выступала в самых престижных московских залах. Сегодня для нее открывается новая жизненная глава в Княжестве, куда судьба привела её всего год назад. «Одна из моих учениц пригласила меня приехать в Ниццу на две недели интенсивных занятий после года онлайн-уроков. Именно в это время я открыла для себя Французскую Ривьеру и Монако, а также встретила своего спутника жизни. И здесь пазл сложился: после многолетних странствий по 26 странам, я наконец нашла место, которое могу назвать домом».

Она заново строит свою новую жизнь и с удовольствием делится музыкой и искусством со своими учениками. «Я обожаю балет, — говорит она с улыбкой. — Монако — особенное место, где я чувствую себя в безопасности, здесь потрясающий климат и очень приятная атмосфера. Я встречаю интересных и дружелюбных людей, а средиземноморская кухня просто восхитительна!» Присутствие здесь Ксении — просто находка для поклонников музыки в Княжестве, которые вскоре смогут встретиться с пианисткой в La Maison de France. Это станет началом долгого сотрудничества…

Более подробная информация:

Стоимость: 70 евро в час за занятие у преподавателя / 80 евро — за занятие на дому у ученика

Контактная информация: ksenya.bakhtina@gmail.com / + 337 49 94 77 08