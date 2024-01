Assurer sa voiturette électrique : comment ça marche ?

En Principauté comme en France, les tarifs dépendront de vos antécédents de conducteur.

« Cela me paraît excessif au vu de la valeur du véhicule ». Sur le réseau social Facebook, un internaute s’est étonné du coût de l’assurance tout risques pour sa voiturette électrique. 1 700€ pour un véhicule dont l’entrée de gamme se situe aux alentours de 8 000€, que cela soit la Citroën AMI ou la Renault Twizy, deux modèles très populaires chez les jeunes notamment.

Le prix de la voiture n’est pas pris en compte

« Ce qu’on prend en compte, ce sont les antécédents concernant le conducteur », nous confirme GAN Assurances, société implantée en Principauté. Si les prix d’achat de ces voiturettes sont relativement bas, ils n’impacteront pas le coût de votre assurance.

La Renault Twizy. ©Renault

En Principauté, l’achat d’un véhicule électrique permet de profiter d’une prime forfaitaire, aussi appelé bonus écologique, de 1 500 à 10 000€. L’assureur monégasque nous rappelle que ces bonus « sont obtenus à l’achat du véhicule », et ne sont pas applicables pour assurer le véhicule. Néanmoins, la société Allianz Assurances Monaco, que nous avons contacté, nous affirme disposer d’une « petite remise » sur les assurances de voitures électriques à Monaco. « Ce sera également différent si la voiture réside en France ou à Monaco puisqu’il y a moins de taxes en Principauté », ajoute la branche monégasque du groupe allemand.

Profiter du bonus automobile

Si le bonus écologique n’est pas lié à la future assurance de votre voiturette électrique, le bonus automobile peut vous en faire économiser jusqu’à 50% du prix. « Le bonus automobile correspond au nombre d’années d’assurance sans sinistres qu’une personne a cumulé auparavant », nous indique GAN Assurances. Chaque année, l’assuré cumule 5% de bonus automobile. « Au bout de 13 ans sans sinistres, il peut bénéficier de 50% de bonus », ajoute la compagnie d’assurances.

Difficile, donc, d’obtenir des fourchettes de prix chez les assureurs, là où on nous confirme que cela dépendra uniquement du profil du conducteur, de ses antécédents sur la route et de son bonus automobile. Pour une voiturette électrique sans permis, Allianz Assurances table de 2 000 à 2 500€ l’assurance tout risques. Pour celles avec permis, cette fourchette descend entre 700 et 1 000€. « Ces voiturettes restent minoritaires en Principauté mais il y en a quand même. Elles correspondent pour des personnes qui n’ont pas le permis ou pour les jeunes ».

Monaco, France, Italie : À quand le top départ des soldes d’hiver ?

À Monaco comme ailleurs, il est aussi possible de faire appel à un courtier en assurances pour espérer négocier les meilleures offres concernant l’assurance de votre voiturette.