Avec plus d’1 million d’achats, l’application Carlo signe une année 2023 record

Lancée en 2019, Carlo App compte désormais 65 000 utilisateurs.

« On voulait donner un réel avantage au consommateur et on arrive à la concrétiser ». Les mots trouvés par le créateur de Carlo, Antoine Bahri, résument assez bien l’année de tous les records pour l’application de paiement destinée uniquement à la Principauté. « On compte désormais 629 commerces partenaires à Monaco, c’est une bonne majorité d’entre eux ! ». Et au coeur du mécanisme Carlo, les 5% de cashback que l’on reçoit à chaque transaction réalisée chez ces commerces.

+150% d’achats en 2023

De janvier à décembre 2023, les utilisateurs de Carlo ont réalisé pas moins de 1 200 000 achats, un chiffre en hausse de 150% par rapport à 2022. Et selon Antoine Bahri, plusieurs raisons expliquent cette importante augmentation. « Ce sont déjà grâce aux commerces qui jouent le jeu mais aussi grâce à la communauté Carlo qui profite d’offres très attractives ». Il précise : « avec le cashback cumulé, ils privilégient les achats ici à Monaco. Plus on avance dans le temps, plus ils achètent avec Carlo ».

Une donnée qui se vérifie en chiffres. En 2022, les utilisateurs enregistraient en moyenne 4 à 5 transactions mensuelles avec Carlo, contre 6 à 7 aujourd’hui. À noter également que le panier moyen monégasque se situe aux alentours des 80€.

3,7M€ prêts à être dépensés

Depuis son lancement en 2019, Carlo fait profiter ses usagers d’un cashback à l’occasion de chaque achat dans un commerce partenaire. « Si l’on prend un compte tout le cashback distribué, 98% a été de nouveau dépensé », nous explique Antoine Bahri. À l’heure actuelle, les portefeuilles Carlo font été de 3,7M€ cumulés, prêts à être dépensés.

Et où est-ce que les utilisateurs de l’application réalisent tous ces achats ? « Parmi les catégories de commerces, en premier vient la restauration, puis le prêt à porter, les soins et beauté puis l’électronique ». En 2023, en moyenne, un utilisateur actif a dépensé 2 650€ via Carlo.

Quels projets pour 2024 ?

Avant d’évoquer la suite de Carlo, Antoine Bahri souhaitait revenir sur la réussite des projets menés en 2023. Et un a notamment été adopté par les utilisateurs locaux : le paiement entre amis. Apparue fin 2022, la fonctionnalité permet à un usager de faire un cadeau à un autre en solde Carlo, à dépenser à Monaco. « C’est pratique en famille par exemple, cela permet de partager son cashback », développe-il, évoquant « une réussite avec plus de 6 000 paiements entre amis effectués ».

Côté 2024, les utilisateurs pour voir apparaître le paiement fractionné. Concrètement, cela permettrait de régler ses achats en plusieurs fois dans les commerces monégasques. « C’est encore en développement mais c’est une fonctionnalité demandée par beaucoup », assure Antoine Bahri. Et dans les plans également, l’implantation de Carlo dans une troisième ville après Aix-en-Provence, où l’application est disponible depuis la fin d’année 2022.

