En 2023, l’aéroport de Nice a retrouvé un trafic comparable à celui de 2019

Avec 116 destinations vers 44 pays, le réseau de l’aéroport a également été similaire à celui pré-pandémie.

Le nombre de liaisons long-courriers a même été plus élevé, avec 5 routes vers l’Amérique du Nord et 6 vers les pays du Golfe. Tous types d’aviations confondues (aviation commerciale, aviation d’affaires et trafic d’hélicoptères), l’aéroport de Nice aura accueilli près de 14,2 millions de passagers l’année dernière, en comparaison des 14,5 en 2019.

Dans le détail, sur l’ensemble de l’année, les deux terminaux de Nice ont accueilli 14,08 millions de passagers pour l’aviation commerciale, contre 14,35 millions en 2019, soit un taux de reprise de 98% pour un coefficient de remplissage de 80,2%. Ce trafic passagers a été réalisé avec seulement 107 404 mouvements d’avions commerciaux, contre 110 866 avant la pandémie.

Des projets de modernisation

La nouvelle salle d’embarquement du Terminal 2 sera opérationnelle pour l’été 2025, période pendant laquelle Nice accueillera la Conférence Océan de l’ONU, offrant aux passagers un espace supplémentaire, bienvenu pour circuler dans l’aérogare et se rendre jusqu’àux. Le module « ressources », qui comportera 36 nouvelles banques d’enregistrement et un tri bagage, sera lui mis en service un an après pour la haute saison 2026. Cette adaptation doit permettre de porter de 14 à 18 millions la capacité théorique d’accueil annuel de l’aéroport.

