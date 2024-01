Participez à une journée de recrutement à l’aéroport de Nice

Près de 200 de postes sont à pourvoir.

L’Aéroport Nice Côte d’Azur et ses collaborateurs vous donne rendez-vous le 25 janvier au Terminal 1 de l’aéroport niçois, entre 9h30 et 15h30. En partenariat avec France Travail (anciennement Pôle Emploi), cette journée de recrutement permettra la présentation d’offres de postes en tout genre. Il est possible de retrouver une partie de ces offres sur le site internet de France Travail, en recherchant #EmploiAeroportNice.

Saisonniers, en CDD ou en CDI, voici quelques uns de ces postes à pourvoir :

Hôte / Hôtesse d’accueil VIP

Agent flux de bagages / passagers

Agent de piste

Agent des opérations

Agent de parking

Agent d’accueil

Techniciens infrastructures

Préparateur de véhicules

Cliquez ici pour retrouver l’ensemble de ces offres.

