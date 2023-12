Envolez-vous vers Chypre depuis Nice

La compagnie Cyprus Airways a ouvert une liaison directe entre la capitale azuréenne et la ville de Larnaca.

Depuis ce mardi 12 décembre, le Terminal 1 de l’aéroport de Nice vous permet désormais de rejoindre Chypre, et plus précisément la ville de Larnaca, grâce à un vol direct.

Située en bord de mer, Larnaca (Kition pendant l’Antiquité) offre à ses touristes de belles balades, du soleil et des plages de sable, des églises et des mosquées, des paysages sauvages et des villages pittoresques.

Le trajet sera assuré par la compagnie aérienne Cyprus Airways deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en Airbus A220. La durée du vol est de trois heures et 39 minutes.

easyJet va proposer trois nouvelles destinations dès 30 euros depuis Nice

Attention, et pour rappel : Chypre n’appartient pas à l’espace Schengen. Il faudra donc, pour effectuer ce voyage, passer par la douane en présentant un passeport ou une carte d’identité en cours de validité. Il est donc impératif d’arriver en avance, le temps de passer ce contrôle.