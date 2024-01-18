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Мероприятие

День трудоустройства в аэропорте Ниццы

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 18 января 2024
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Ознакомьтесь с 200 вакансиями в Терминале 1 аэропорта! Все права защищены
Автор: Paul Charoy
- 18 января 2024

Аэропорт предлагает около 200 вакансий.

Аэропорт Nice Côte d’Azur и его сотрудники приглашают вас 25 января в Терминал 1 с 09:30 до 15:30. В партнерстве с France Travail (ранее Pôle Emploi) этот день трудоустройства позволит вам ознакомиться с разнообразными вакансиями в аэропорте. Часть этих вакансий представлена на веб-сайте France Travail по запросу #EmploiAeroportNice.

Предлагаются сезонные, срочные и бессрочные трудовые договоры. Вот некоторые из вакансий:

  • Регистратор VIP
  • Служащий пассажиропотока / потока багажа
  • Служащий взлетно-посадочной полосы
  • Служащий отдела операций
  • Служащий автостоянки
  • Регистратор
  • Техники инфраструктур
  • Комплектовщик автомобилей

Здесь выложены все вакансии.

Летите на Кипр из Ниццы!

Дополнительная информация

  • 25 января 2024 г.
  • 09:30 – 15:30
  • Бизнес-центр – Терминал 1 аэропорта Ниццы