День трудоустройства в аэропорте Ниццы
Аэропорт предлагает около 200 вакансий.
Аэропорт Nice Côte d’Azur и его сотрудники приглашают вас 25 января в Терминал 1 с 09:30 до 15:30. В партнерстве с France Travail (ранее Pôle Emploi) этот день трудоустройства позволит вам ознакомиться с разнообразными вакансиями в аэропорте. Часть этих вакансий представлена на веб-сайте France Travail по запросу #EmploiAeroportNice.
Предлагаются сезонные, срочные и бессрочные трудовые договоры. Вот некоторые из вакансий:
- Регистратор VIP
- Служащий пассажиропотока / потока багажа
- Служащий взлетно-посадочной полосы
- Служащий отдела операций
- Служащий автостоянки
- Регистратор
- Техники инфраструктур
- Комплектовщик автомобилей
Здесь выложены все вакансии.
Дополнительная информация
- 25 января 2024 г.
- 09:30 – 15:30
- Бизнес-центр – Терминал 1 аэропорта Ниццы