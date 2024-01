Euroleague : L’AS Monaco Basket surprise par le Maccabi Tel-Aviv

Mike James et les Monégasques n'ont rien pu faire (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont inclinés mardi soir face au Maccabi Tel-Aviv (83-93).

Dominés par l’agressivité des Israéliens, notamment au rebond offensif, lors des deux premiers quart-temps, les hommes de Sasa Obradovic n’ont jamais été en mesure de revenir dans la partie.

Une nouvelle fois inspiré, Mike James (27 points, 7 passes, 5 rebonds) n’a pas réussi à porter les siens, face au Maccabi de Bonzie Colson (27 points).

La Roca Team a manqué d’agressivité

« Le Maccabi mérite sa victoire. Dès le début, ils ont voulu jouer mieux et plus que nous. Il est évident que si vous donnez le rythme à une équipe aussi bonne et de qualité, que ce soit individuellement ou collectivement, il n’est pas facile de trouver son rythme, a analysé l’entraîneur monégasque.

Nous avons manqué de dureté. Nous n’avons pas joué de manière agressive comme nous l’avons fait contre Barcelone, par exemple. Nous les avons laissés faire. Je pense que si vous commencez le match avec 15 points convertis grâce à des rebonds offensifs et que vous n’opposez pas de résistance, c’est difficile. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce jeudi 4 janvier face à l’Olympiakos (20h15).