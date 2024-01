Le Kids Tour a illuminé la Place du Grand Jardin à Vence

Près de cent enfants se sont réunis en plein coeur de Vence à l’occasion de la 17e étape de la saison 2 du Kids Tour.

Après une étape couronnée de succès à Menton en présence de Youssouf Fofana, la caravane du Kids Tour a fait escale dans la Cité des Arts, pour le plus grand bonheur des jeunes pousses vençoises.

En présence d’Enzo Baglieri et Nazim Babaï, deux jeunes espoirs de l’Academy, les fans de l’AS Monaco, les licenciés de l’AS Vence et les membres du centre de loisirs ont pu participer à de nombreuses activités (cible géante, quiz, parties de FC 24…) et gagner de nombreux lots (maillots dédicacés, places au stade…).

Des échanges entre joueurs et fans

« Ça fait plaisir d’être ici. Quand j’étais à leur place et que je voyais des joueurs professionnels, j’étais heureux. Alors les voir avec le sourire, c’est génial, nous a confié Enzo Baglieri.

Ils nous ont posé beaucoup de questions, pour savoir comment se déroule une journée au centre, comment nous en sommes arrivés là… On leur a expliqué qu’il fallait être passionné, continuer de rêver et surtout ne jamais rien lâcher. »