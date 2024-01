Rallye Monte-Carlo : Evans toujours en tête, Ogier et Neuville à ses trousses

Au terme d’une deuxième journée intense, Elfyn Evans (Toyota) mène la danse, mais ne compte plus que 4,5 secondes d’avance sur Sébastien Ogier (Toyota).

Avec trois temps scratch chacun, Thierry Neuville (ES3, ES6, ES7) et Sébastien Ogier (ES4, ES5, ES8) ont frappé fort en se partageant à eux deux les six spéciales au programme de la journée de vendredi.

« On a fait le job. On est bien revenu. C’était une bonne journée » a confié le Français à l’issue de cette deuxième journée de course. Désormais à 4,5 secondes de son coéquipier chez Toyota, Elfyn Evans, qui avait marqué les esprits jeudi, l’octuple champion du monde des rallyes est pleinement revenu dans la course à la victoire, lui qui vise un dixième sacre en Principauté.

Une bataille à trois pour la victoire

« Ce rallye n’est jamais simple. Et il est très difficile de nuit. J’avais beaucoup d’informations, mais je ne pouvais pas tout gérer en même temps. Je devais faire confiance aux notes, a pour sa part expliqué le Gallois, toujours leader, mais désormais sous pression. C’était très difficile d’évaluer les conditions de route. Je suis heureux d’être arrivé au bout de la journée sans un seul problème. »

De son côté, Thierry Neuville (Hyundai) lui aussi prétendant à la victoire, reste en embuscade, à la troisième place au classement général à 16,1 secondes d’Evans. Au programme ce samedi, six autres spéciales, réparties sur deux boucles de trois spéciales, pour 120 km chronométrés au total.